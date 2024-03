Rolnicy jeszcze walczą o zgodę na protesty w Kujawsko-Pomorskiem. „Wszystko może się zmienić”

Stowarzyszenie odwołało się, jednak sąd podtrzymał decyzje samorządów. Rolnicy złożyli na to w sądzie zażalenia. - Zażalenia, które zostały złożone na piśmie, zostały rozpatrzone przez sąd 24-godzinny w niedzielę, ale cztery sprawy zostały pozostawione bez rozpatrzenia, ponieważ trafiły do sądu drogą elektroniczną – wyjaśnia Kaźmierczak.

Punktuje on złą organizację pracy sądu.

- W weekendy sąd nie ma informatyka, który mógłby otworzyć pisma złożone drogą elektroniczną, co jest śmieszne w kontekście ustawy o zgromadzeniach publicznych, która przewiduje tryb odwoławczy w ciągu 24 godzin. Zatem w weekendy sąd powinien mieć dostęp do tego rodzaju danych – podkreśla Kaźmierczak.

Wczoraj (18 marca 2024 r.) stowarzyszenie złożyło na to zażalenia. - Zakładamy, że te cztery odwołania zostaną jeszcze rozpatrzone w postępowaniu. Zatem wszystko może się zmienić, bo wszystkie sprawy są w trakcie. Ostatnie trzy pisma zawoziłem do sądu wczoraj o godz. 20.08 i od tego czasu sąd ma 24 godziny na decyzję. Zobaczymy, co się wydarzy, czekamy na dalsze decyzje sądu – mówi Kaźmierczak

Rolnicy aktualizują w internecie mapę protestów. Tutaj znajdziesz mapę protestów rolniczych 20 marca 2024 :