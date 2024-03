Rolnicy w Radzyniu Chełmińskim i Rywałdzie pod Grudziądzem szykują się na blokady dróg. Gdzie dokładnie i kiedy? Sprawdź

Radzyń Chełmiński

Manifestacja rolników w Radzyniu Chełmińskim ma rozpocząć się w piątek, 15 marca o godz. 9 i potrwać do soboty, 16 marca do godz. 9. Ciągniki mają blokować skrzyżowanie Drogi Wojewódzkiej 543 z Drogą Wojewódzką 534. W tym miejscu znajduje się stacja paliw MOL (wcześniej Lotos). To: TUTAJ