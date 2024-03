Rozpoznajesz tego mężczyznę? Jest podejrzewany o kradzież perfum w Bydgoszczy

Wszyscy, którzy rozpoznają tego mężczyznę, lub posiadają jakiekolwiek informacje pozwalające go zidentyfikować, proszeni są o kontakt z policjantami. Chodzi o kradzież perfum, do któej doszło w czwartek, 11 stycznia 2024 roku w centrum habdlowym przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Mężczyzna jest podejrzewany o kradzież perfum o wartości ponad ośmiuset złotych.

- Kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży perfum o łącznej wartości 839,94 zł, do której doszło w dniu 11 stycznia 2024 roku, w centrum handlowym, przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Do sprawy został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował wizerunek osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzny - informuje mł. asp. Krzysztof Bratz z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.