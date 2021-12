Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę Zespołu Szkół Muzycznych i SP nr 12 we Włocławku [wizualizacje] Joanna Maciejewska

W Zespole Szkół Muzycznych i SP 12 we Włocławku powstanie między innymi nowa sala koncertowa wyposażona w urządzenia elektroakustyczne, sala śpiewu, sale lekcyjne i świetlica. Zmieni się także teren wokół budynków – przebudowany zostanie m. in. parking. Urząd Miasta rozstrzygnął już przetarg na to zadanie.