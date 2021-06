Są tacy, którzy pływają w rzece po alkoholu. "To jakieś szaleństwo!"

- Tak naprawdę dopiero teraz, gdy zrobiło się bardzo ciepło, rozpoczyna się sezon wodniacki i nasze służby także ruszają nad wodę, dokładniej od piątku 18 czerwca – wyjaśnia komisarz Przemysław Słomski z zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy . - Wspomniane służby to tak zwane ogniwa wodne i wydziały prewencji. Kontrole trzeźwości i zachowań na wodzie odbywać się będą zarówno z wody jak i z lądu – z brzegów. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do ograniczenia negatywnych zjawisk i do poprawy bezpieczeństwa.

Twoją łódkę mogą odholować

To nie koniec nieprzyjemności, bowiem policja może zdecydować o odholowaniu lub odwiezieniu sprzętu pływającego, a to kosztuje. Tak się dzieje gdy nie ma go komu na miejscu przekazać, np. innemu trzeźwemu uczestnikowi spływu. Ustawa mówi, iż obiekt pływający wprowadza się do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku ich braku dostatecznie blisko pozostawia się go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.