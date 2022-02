Sadownicy z Kujaw i Pomorza w Minikowie. "Połowę celu z Europejskiego Zielonego Ładu Polska już osiągnęła"

Dr Mirosław Korzeniowski ze stowarzyszenia AgroEkoton, które wspiera zrównoważone sadownictwo, zaczął od przypomnienia, że Europejski Zielony Ład to nie jest to samo, co Polski Ład:

- To Komisja Europejska postawiła cel polityczny, żeby w 2050 roku Unia Europejska jako pierwsza była neutralna dla klimatu. Wiążą się z tym pewne zagrożenia dla producentów żywności roślinnej i zwierzęcej. Pierwsze to wzrost kosztów produkcji, a drugie to jej spadek. Wzrost kosztów już jest odczuwalny ze względu na wzrost cen nawozów. A spadek produkcji, według raportu holenderskiego uniwersytetu w Wageningen, ma być w Europie znaczny. Jeżeli wszystkie założenia strategii Zielony Ład zostaną wprowadzone, to produkcja jabłek w Europie może spaść o 30 procent, a w Polsce nawet o 50 procent.