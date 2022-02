Ludzie chcą mieć swoją wodę na wsi i w podmiejskim ogrodzie. Najpopularniejsze są studnie do 30 metrów głębokości

- W ubiegłym roku sąsiedzi wywiercili studnię w ogrodzie, głównie do podlewania rabat i trawnika. Twierdzą, że przynosi to oszczędności , dlatego też rozważam wywiercenie studni. Mam dużo warzyw w ogrodzie i w upalne lata podlewam je rano i wieczorem, a właśnie w takie upały zdarza się, że ciśnienie wody w kranach jest bardzo niskie – mówi pani Danuta z Zielonki pod Bydgoszczą. Niekiedy z tego powodu gminy zalecają mieszkańcom powstrzymanie się od podlewania ogrodów i wtedy bardzo przydaje się studnia.

Do wyboru są studnie abisyńskie, hydroforowe lub głębinowe.

Studnie abisyńskie (do 10 metrów) to wąska rura zakończona filtrem. Wierci się też hydroforowe studnie głębsze (do 30 metrów), w których rurę z filtrem wprowadza się w podłoże przy pomocy rury osłonowej. Studnie głębinowa to rura z osłoną, która zagłębia się w podłoże nawet na kilkadziesiąt metrów. W odwiercie umieszcza się przewód z pompą głębinową.