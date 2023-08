Seniorze, czekamy na Ciebie 28 września! Kolejna edycja forum Seniora już wkótce!

Organizowane przez nas Forum Seniora to wydarzenie, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. Pod koniec września odbędzie się już VII edycja tej imprezy.

Spotykamy się w czwartek 28 września w Auli UMK w Toruniu. Startujemy o godzinie 9, natomiast do budynku będzie można wchodzić już od godziny 8.

Udział w forum jest bezpłatny.

Przygotowaliśmy miejsca dla 600 uczestników. Udział w Forum jest całkowicie bezpłatny, ale aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy się na nie najpierw zapisać, a potem potwierdzić swoje uczestnictwo.

Zapisać się do udziału w toruńskim Forum Seniora można się już od dziś, dzwoniąc na numer telefonu: 512 213 596. Zgłoszenie przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

Od tej edycji istnieje również możliwość zgłoszenie swojego uczestnictwa w Forum za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej:

Wykłady, prelekcje i goście specjalni

Tak samo jak w przypadku poprzednich edycji tego spotkania organizatorami Forum są Express Bydgoski, Gazeta Pomorska oraz Nowości - Dziennik Toruński. To gwarantuje moc atrakcji i wysoki poziom przygotowanych wykładów oraz spotkań z ludźmi, którzy mogą poprawić komfort życia starszych Czytelników w wielu jego dziedzinach życia.

W czasie Forum nasi prelegenci mówić będą między innymi o tym, jak dbać o zdrowie i swoje bezpieczeństwo. Przybliżą zagrożenia, jakie niesie współczesny świat dla seniorów. Pomogą w wyborze ciekawego stylu życia lub znalezieniu interesującego hobby, które może stać się pasją na całe życie.

Tradycyjnie podczas forum będą stoiska partnerów, które będzie można odwiedzać w czasie kawowych przerw, a niewątpliwą atrakcją imprezy będą jej specjalni goście, czyli Iwona i Gerard z telewizyjnego programu ,,Sanatorium Miłości". Opowiedzą o swojej przygodzie na planie programu i przyjaźni oraz miłości, która tam się rozpoczęła i cały czas trwa.

Forum Seniora zakończy wspólny obiad uczestników, który zaplanowano około godziny 16. Do zobaczenia 28 września w Toruniu.

REGULAMIN