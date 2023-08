Skutki jedzenia czereśni. Wyjaśniamy - z tym absolutnie nie można łączyć tych owoców

Kto nie może jeść czereśni? Sprawdzamy komu te owoce mogą zaszkodzić!

Takie witaminy i związki czereśnie dostarczają organizmowi

Dlaczego warto jeść czereśnie? Powodów jest mnóstwo: mało kalorii, mało tłuszczów, idealne dla cukrzyków

Czereśnie to owoce niskokaloryczne. Szacuje się, że szklanka tych owoców zawiera 87 kcal i mniej niż gram tłuszczu. Do tego dostarczy nam około 10 procent zapotrzebowania dziennego na witaminę C. Zdaniem dietologów, właśnie taka ilość owoców dziennie jest optymalna. Co ważne, to owoce idealne dla cukrzyków, bo zawierają mało sacharozy.