Skutki picia wody z cytryną. Tak woda z sokiem z cytryny działa na organizm Agnieszka Kasperek

Woda z cytryną ma zdecydowanie zdrowotny wpływ na organizm człowieka. Co się dzieje, gdy codziennie pije się wodę z cytryną?

Cytryna to popularny i lubiany owoc. Najczęściej używany jest do przygotowywania napojów, na przykład lemoniady, także jako dodatek do herbaty czy drinków z alkoholem. Z cytryny robi się słodki lemon curd do ciast, desery, lody, kremy do ciast i tortów. Cytryna to także naturalny środek na wzmocnienie odporności. Często stosowana jest przy przeziębieniu, bo dzięki witaminie C łagodzi przebieg sezonowych infekcji, a zawarta w cytrynie rutyna uszczelnia naczynia krwionośne. Cytryna to także popularny dodatek do świeżej wody. Wiele osób zaczyna dzień od szklanki wody z cytryną. Dlaczego? Picie wody z cytryną ma dobroczynny wpływ na organizm. Zobacz teraz, jakie są skutki picia wody z cytryną.