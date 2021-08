"Sowa" znowu zagra dla Twardych Pierników. "Koszykówka? Miłość od pierwszego wejrzenia"

Nazwisko zobowiązuje. Paweł jest synem Grzegorza Sowińskiego, który w latach 90. był podporą Twardych Pierników, a dziś koordynuje szkolenie młodzieży w toruńskim klubie. Jego syn już teraz w wieku 15 lat imponuje warunkami fizycznymi. Ma 190 cm wzrostu, co czyni z niego doskonałego kandydata na rozgrywającego w nowoczesnym stylu, może nawet na poziomie reprezentacji. Przesada? Niekoniecznie, bo młody koszykarz imponuje ambicją i pracowitością. - Całe dnie poświęca koszykówce, jest dojrzały i ambitny, skłonny do niemal katorżniczej pracy. Sam sobie wyznacza cele i czasami są nawet zbyt ambitne - opowiada nam jego ojciec.

Paweł Sowiński był jednym z kluczowych graczy reprezentacji do lat 16 trenera Wojciecha Bychawskiego, która w weekend wywalczyła awans na mistrzostwa świata do lat 17. Podczas turnieju European Challenger w Sofii Polacy wygrali wszystkie mecze, bijąc m.in. Chorwatów, Łotyszy i Niemców. Torunianin na parkiecie spędzał średnio ponad 26 minut, w tym czasie dostarczał drużynie 12,3 pkt, ponad 4 zbiórki i prawie 3 asysty.