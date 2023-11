Suszenie grzybów - takie błędy popełniamy najczęściej. Przez to grzyby pleśnieją i mają robaki

Grzyby można przetwarzać na różne sposoby. Najpopularniejsze opcje to:

Suszenie grzybów cieszy się największą popularnością.

Suszenie to najprostszy i najmniej pracochłonny sposób przechowywania grzybów. Prawidłowo suszone grzyby utrzymują swój aromat nawet przez 2 lata! Suszone grzyby są idealne do zup, sosów, pierogów, krokietów, bigosu, dań z makaronem i ryżem oraz jako dodatek do mięs.