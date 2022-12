Świąteczna Hala Mistrzów. Tak kibicowaliście Anwilowi w meczu z Treflem Sopot [zdjęcia]

Nie pierwszy raz kibice we Włocławku mieli duży wpływ na grę swojej drużyny. - Bardzo nam pomogli w drugiej połowie - przyznał trener Przemysław Frasunkiewicz. Wtedy właśnie jego podopieczni rzucili się na rywali i odrobili 19 punktów straty. Ostatecznie nie udało się pokonać Trefla, który wygrał we Włocławku 83:80.

Atmosferę w hali chwalił także Żan Tabak, a on wie co mówi, bo wszak grał m.in. w NBA. - Bardzo lubię rozgrywać mecze we Włocławku. Tak właśnie powinna wyglądać atmosfera na meczach - podkreślił chorwacki szkoleniowiec Trefla Sopot.