Tak będą czynne sklepy w długi weekend majowy 2023. Mamy godziny otwarcia sklepów [Biedronka, Lidl, Netto]

Sklepy przygotowują się do majówki

Natomiast wypadający we wtorek 2 maja, to normalny dzień roboczy, czyli na zakupy pójdziemy jak zwykle.

Co piąty ankietowany w najnowszym Barometrze Providenta deklaruje, że nie planuje brać urlopu w celu wydłużenia weekendu. Podobny odsetek Polaków zamierza jednak odpocząć 2 maja, a ok 8 proc. ankietowanych chce wykorzystać urlop także 4 i 5 maja.

Długi weekend to czas dla rodziny

Wielu Polaków chce w długi weekend spotkać się z rodziną, planuje to co trzeci Polak. 18 proc. respondentów ma zamiar ich odwiedzić. Taką aktywność najchętniej wskazywali młodzi pytani (niemal 31 proc. badanych z grupy 25-34 lata). Natomiast 15,2 proc. ankietowanych będzie gospodarzem majówkowego przyjęcia bądź imprezy - wśród tych respondentów przeważają ci w wieku od 18 do 24 lat. Wśród nich, aż co piąty będzie gościć znajomych w swoim domu.