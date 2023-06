Tak orzechy włoskie działają na nasz organizm. Takie właściwości ma orzech włoski Agnieszka Kasperek

Orzechy włoskie to owoce z drzewa orzecha włoskiego. Są bardzo bogatym źródłem wielu cennych składników: zdrowych tłuszczów, białka, aminokwasów, witamin, mikro- i makroelementów. Orzechy włoskie mają też duże walory smakowe i są wykorzystywane w kuchni (ciasto z orzechami włoskimi to wspaniały deser) i gastronomii, do produkcji kosmetyków, mają też właściwości lecznicze i pomagają w odchudzaniu. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Sprawdź.