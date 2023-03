Tak zrobisz błyskawiczny zakwas na żurek. Oto prosty domowy przepis krok po kroku - idealny na Wielkanoc [22.03.23 r.]

Zakwas na żurek jest łatwy do przygotowania. Warto go przyrządzać samodzielnie w domu. Składniki mamy najczęściej pod ręką. Zachęcamy do samodzielnego przygotowania zakwasu na wielkanocny żurek - i nie tylko.Zakwas na żurek robi się bardzo łatwo, niewiele kosztuje, smakuje wyśmienicie i wystarczy poczekać kilka dni, żeby był gotowy. Ma też mnóstwo właściwości korzystnych dla zdrowia. Do przygotowania zakwasu z buraków nie potrzeba drogich ani wyszukanych składników.Jak krok po kroku zrobić zakwas na żurek? Sprawdź to teraz na kolejnych slajdach naszej galerii >>>>>

Janusz Wójtowicz