Tak żyje Jacek Góralski. Zaczynał w Zawiszy Bydgoszcz, grał w reprezentacji, ma klinikę i przyjaźni się z raperem

Piłkarz o swoją finansową przyszłość zadbał również inwestując w nieruchomości. Jak przyznał w rozmowie z Łączy Nas Piłka, zawsze miał "łeb do interesów". - Od początku kariery moim celem było doprowadzenie do sytuacji, w której co miesiąc będę miał pewny dochód pasywny. Pierwszy profesjonalny kontrakt podpisałem w wieku osiemnastu lat i od tego czasu wszystkie moje pieniądze pakowałem w nieruchomości. Gdy związałem się z Wisłą Płock, nie miałem żadnego mieszkania w rodzinnej Bydgoszczy. Postawiłem wszystko na jedną kartę i wziąłem kredyt na pierwszą nieruchomość. Zarabiałem 3-4 tysiące złotych, a moja rata kredytowa była wyższa. Dostałem jednak jakąś kwotę za podpis, dochodziły do tego premie meczowe, więc w miarę szybko udało się spłacić zobowiązania. Od razu poszukałem kolejnego i tak to poszło. Dziś mam dużo nieruchomości w różnych miejscach. Jestem zabezpieczony - przyznał.