Taka jest wysokość przelewu Czternastej Emerytury oraz terminy wypłat. Sprawdź, ile wpłynie na Twoje konto

14. emerytura w 2023 roku - poznaj szczegóły

Emerytura brutto, emerytura netto - jak wyliczyć?

Kwota netto to kwota, którą otrzymujesz na rękę lub na swoje konto, więc jej ustalenie nie jest trudne. Natomiast kwota brutto emerytury to wysokość świadczenia przed potrąceniem podatku dochodowego i składki zdrowotnej, co może być bardziej skomplikowane dla seniorów. Informacje dotyczące wysokości emerytury zasadniczej brutto można znaleźć na przykład w liście od ZUS informującym o tegorocznej waloryzacji świadczenia. Ta wartość obowiązuje od 1 marca 2023 do 28 lutego 2024, czyli do kolejnej waloryzacji.