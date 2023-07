Takie osoby nie mogą jeść wiśni. Może to dotyczyć milionów Polaków - będziesz zaskoczony

Z wiśni przygotowujemy przede wszystkim orzeźwiające kompoty, smaczne przetwory i domowe nalewki. Chętnie również dodajemy je do deseru lub zajadamy się nimi prosto z drzewa. Szczyt sezonu na te słodko-kwaśne owoce rusza w połowie lipca i trwa aż do końca sierpnia. Nie są one pozbawione cennych składników odżywczych.

Przeczytaj także: Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób