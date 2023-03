Takie są skutki odwodnienia. To się dzieje z organizmem, gdy pijesz za mało wody Agnieszka Kasperek

Ludzkie ciało składa się w około 70 procentach z wody. Bez wody człowiek może przeżyć zaledwie kilka dni. Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlatego tak ważne jest nawadnianie. Ile wody powinno się spożywać dziennie, jak ją pić, by było to korzystne dla organizmu? Wyjaśniamy

Woda jest niezbędna do życia. Jej niedobory w organizmie mogą prowadzić do odwodnienia i niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego tak ważne jest regularne nawadnianie organizmu. Ale to też trzeba robić umiejętnie. Wypicie dużej ilości wody na raz może dać skutek odwrotny do zamierzonego - może na przykład obciążyć nerki. Ile zatem wody powinno się spożywać dziennie, jak ją pić, by było to korzystne dla organizmu? Wyjaśniamy.