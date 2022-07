Takie są teraz limity prędkości i alkoholu w Europie. To trzeba wiedzieć przed wyjazdem autem za granicę

Każdy kraj to nieco inne przepisy, inne sposoby rozliczania się za przejazd płatnymi odcinkami dróg, czy inne limity prędkości oraz mandaty za ich przekroczenie.Mandat za granicą za przekroczenie dozwolonej prędkości jest zwykle bardziej dotkliwy niż w Polsce, mimo że od 2022 roku także nad Wisłą tani nie jest. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie limity prędkości obowiązują w poszczególnych krajach i jakie są dozwolone stężenia alkoholu we krwi.Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie limity prędkości obowiązują w poszczególnych krajach i jakie są dozwolone stężenia alkoholu we krwi. W naszej galerii prezentujemy zasady obowiązujące tylko w kilku europejskich krajach, zwłaszcza tych ościennych. Sprawdź >>>>>

Marek Weckwerth