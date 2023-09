Takie są właściwości zdrowotne kalafiora. To wrześniowe warzywo wspaniale działa na nasz organizm! Joanna Gólczyńska

Kalafior to źródło węglowodanów, błonnika pokarmowego, białka, a nawet tłuszczu. W jego składzie znajdziemy witaminy: A, C, E, B1, B2, B3, B6, K i składniki mineralne, między innymi sód, potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, mangan, cynk i miedź.Jak działa na nasz organizm?

Wrzesień to sezon na kalafiory. Warzywo to ma wiele cennych właściwości zdrowotnych. Można go spożywać zarówno na surowo, jak i ciepło. Jakie witaminy i minerały ma kalafior? Jak działa na nas jedzenie kalafiora? Co dzieje się z organizmem, gdy jemy kalafior? Spieszymy z odpowiedziami.