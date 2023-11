Tauron I Liga: Avia Świdnik - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Dwa bardzo zacięte sety

Avia Świdnik - BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:1

Sety: 26:24, 15:25, 25:17, 26:24

Avia: Obermeler 3, Pigłowski 1, Ociepski 11, Piwowarczyk 7, Wierzbicki 19, Ptaszyński 2, Kuś (libero) oraz Łysikowski 14, Czerwiński 2, Połyński 0, Krawczyk 0, Matula 0.

BKS: Kaźmierczak 4, Czetowicz 3, Kwasigroch 17, Cieślik 9, Szarek 10, Gutkowski 9, Dzierżyński (libero) oraz Słotarski 0, Narkowicz 0, Rykała 6, Radziwon 3.

Dwa poprzednie mecze to były porażki, najpierw w Kluczborku, a potem w Krakowie. Teraz bydgoszczanie chcieli wygrać, by zacząć zbliżać się do czołówki. BKS zajmował ósmą lokatę, a ich sobotni rywale byli na trzecim miejscu w tabeli.

Siatkarze BKS Visła Proline zaczęli bardzo obiecująco, bo od prowadzenia 4:0 przy zagrywkach Wojciecha Kaźmierczaka. Niestety, skuteczności nie udało się utrzymać i doszło do zaciętej walki na przewagi. W dwóch decydujących akcjach bydgoscy zawodnicy dali się zablokować.