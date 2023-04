Tauron I Liga: SMS Spała - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Nerwowy trzeci set

SMS Spała - BKS Visła Proline Bydgoszcz 0:3

Sety: 17:25, 18:25, 28:30

SMS: Szperlanowski 2, Potrykus 8, Przybyłek 7, Rybak 8, Serewis 6, Nowak 10, Kubacki (libero) oraz Dróżdż 1, Jańczyk 2, Nowik 0.

BKS: Wierzbicki 13, Krysiak 17, Radziwon 9, Elgert 4, Gutkowski 8, Cieślik 8, Bonisławski (libero) oraz Śliwka 1, Jędruszczak (libero).

Bydgoszczanie byli zdecydowanym faworytem z młodzieżą z SMS. Od początku ustawili sobie grę. Bardzo dobrze serwowali i już w pierwszym secie mieli na koncie cztery asy. Dziewięć "oczek" wywalczyli po kontrach. Zwycięstwo w inauguracyjnej partii byłoby bardziej okazałe, gdyby nie pozwolili się dać zablokować aż cztery razy.

Drugi set był bardziej wyrównany. Dopiero od stanu 13:13 to bydgoski zespół znowu przejmował inicjatywę. Sygnał do ataku dał Damian Wierzbicki, popisując się efektownym blokiem, po chwili Max Elgert zaserwował asa, a w następnej akcji Wierzbicki skończył kontrę. To uspokoiło bydgoskich siatkarzy, którzy spokojnie punktowali do końca.