Te osoby nie powinny jeść nabiału. Zobacz - tym osobom nabiał może zaszkodzić

Nabiał to grupa produktów spożywczych, do której należy mleko i przetwory mleczne (maślanka, jogurt, kefir, śmietana, masło, ser żółty, twaróg). Do nabiału zwykle zaliczane są również jajka, jednak uważa się, że taka klasyfikacja jest nieprawidłowa i w publikacjach o żywieniu jajka rozpatrywane są oddzielnie. Można się nawet spotkać z tezą, że z dietetycznego punktu widzenia jajko to mięso w stadium zarodkowym, gdyż jajko to pierwsza faza rozwoju zwierząt jajorodnych.

Do produktów (przetworów) mlecznych należą m.in.: