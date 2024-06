Te osoby nie powinny pić kawy zbożowej. Przy tych schorzeniach jest odradzana [25.06.2024 r.]

Kawa zbożowa to napój, który powstaje przez proces prażenia ziaren zbóż. Do najczęściej wykorzystywanych zbóż należą żyto, jęczmień oraz orkisz, a dodatki takie jak cykoria czy burak cukrowy pozwalają na uzyskanie specyficznego smaku, który przypomina tradycyjną kawę. Proces produkcji kawy zbożowej jest podobny do tego, jakim poddaje się ziarna kawy, jednakże kluczową różnicą jest brak kofeiny w finalnym produkcie.

Podstawową zaletą kawy zbożowej jest jej bogaty skład odżywczy. Napój ten dostarcza organizmowi wielu cennych substancji, takich jak mikroelementy, witaminy i błonnik. Dzięki temu, kawa zbożowa może pozytywnie wpływać na nasze zdrowie, wspierając prawidłowe funkcjonowanie organizmu.