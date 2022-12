Te sałatki są najlepsze na święta Bożego Narodzenia. Internautki podają przepisy świąteczną sałatkę

Najlepsza sałatka śledziowa. Przepis na sałatkę na Wigilię i Boże Narodzenie.Składniki:400 g gotowych filetów śledziowych,5 jajek,2 jabłka,4 ogórki kiszone,puszka groszku,1 cebula,3 łyżki majonezu,2 łyżeczki musztardy,sól i pieprz.Jak zrobić sałatkę śledziowąPrzygotowanieZacznij od ugotowania jajek na twardo. Pokrój cebulę w drobną kostkę.Następnie pokrój ogórki w kostkę i przełóż do salaterki.Dodaj umyte, obrane i pokrojone w kostkę jabłka.Groszek odcedź z zalewy i dodaj do pozostałych składnikówPrzestudzone jajka obierz, drobno posiekaj i dodaj do salaterki.Na koniec pokrój filety śledziowe w paseczki i dodaj do salaterki.Przygotuj sos: wymieszaj majonez z musztardą, dopraw solą i pieprzem do smaku.Polej sałatkę sosem i całość wymieszaj. Gotowe!

Katarzyna Puczyńska