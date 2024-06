To dzieje się z naszym organizmem po spożyciu herbaty. Rodzaje herbat mają swoje właściwości [24.06.2024 r.]

Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów, pitych niemal na całym świecie. Doskonale smakuje na ciepło i na zimno. Można do niej dodawać miód, imbir, cynamon, czy plasterki cytryny, tak by nabrała jeszcze bardziej niesamowitego aromatu.

Jednak nie można zapominać, że herbata jest nie tylko smaczna, ale także zdrowa. Różne jej odmiany mają nieco odmienne działanie, dlatego warto je poznać, by wybrać te, które najlepiej się nam przysłużą.