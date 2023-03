To oznacza biały nalot na ogórkach kiszonych. Kiedy nie można ich jeść? Takie są właściwości ogórków kiszonych

Co oznacza biały nalot na ogórkach kiszonych? To dobry znak!

Biały nalot na ogórkach kiszonych to bakterie kwasu mlekowego. Mają one doskonały wpływ na nasze zdrowie . Nie trzeba płukać ogórków kiszonych z białego nalotu!

Okazuje się, że biały nalot na ogórkach kiszonych to bardzo dobry znak! Ogórki kiszone z białym nalotem jak najbardziej nadają się do spożycia.

