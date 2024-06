Tyle "zarobili" na swoim weselu w 2024. Tyle pary uzbierały w kopertach w tym roku [24.06.2024]

Ślub i wesele to ważne wydarzenie w życiu młodej pary. W tym dniu szczególnie świętują w towarzystwie ważnych i bliskich dla siebie osób. Wesele rodzi też pytania o sprawy finansowe.

Przeczytaj: Wesele 2024 - takie kwoty będziemy dawać w prezencie ślubnym w 2024 roku. Mamy przykłady

Koszt organizacji wesela to ogromne koszty. Koszt tzw. "talerzyka" zaczyna się już od 200 do 500 złotych. A to dopiero początek ślubnych wydatków. Przy organizacji trzeba pamiętać nie tylko o swoich strojach, oprawie muzycznej, dekoracjach, kwiatach, fotografie, torcie, alkoholu i innych napojach. Często jeszcze pary starają się o jakiego dodatkowe atrakcje co automatycznie tylko podnosi koszty.

Warto jednak od razu założyć, że organizacja wesela wyniesie nas więcej niż uda nam się zebrać w ramach prezentu ślubnego.