UOKiK sprawdza, jak stacje paliw zareagowały na rządową obniżkę akcyzy

Pierwszy etap obserwacji trwał od 9 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie prezesa UOKiK sprawdziła 1021 stacji. Inspektorzy prowadzili monitoring cen dwa razy w tygodniu. Wyniki pierwszego okresu analizy pokazały obniżkę ceny paliw.

- Poleciłem Inspekcji Handlowej sprawdzenie cen na stacjach po obniżce przez rząd akcyzy na paliwo. Wyniki analizy potwierdzają, że w okresie objętym monitoringiem ceny paliw spadły. Pod koniec grudnia i w pierwszej połowie stycznia płaciliśmy ponad 20 groszy mniej za litr niż miesiąc wcześniej, co pozwoliło zaoszczędzić nawet kilkanaście złotych podczas jednego tankowania. Kontynuujemy nasze działania, wkrótce będziemy sprawdzać ceny po rządowej obniżce VAT na paliwa - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny .

Na większą obniżkę cen paliw trzeba zaczekać do lutego. Także w regionie

Po 20 grudnia, czyli od wejścia w życie obniżki akcyzy, mediana ceny litra oleju napędowego spadła o 20 gr (z 5,99 zł 16 grudnia do 5,79 zł 21 grudnia), a w przypadku benzyny Pb 95 spadki były jeszcze większe - z 5,98 zł za litr do 5,75 zł. Następnie ceny ustabilizowały się na tym poziomie lub jeszcze nieznacznie się obniżały. W końcu grudnia zaczęły spadać również ceny gazu LPG. Mediana obniżyła się 16 grudnia z 3,36 zł/l do 3,21 zł/l 21 grudnia i konsekwentnie spadała, osiągając 13 stycznia poziom 3,13 zł/l.