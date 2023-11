W Suradówku były wysmakowane słowa i równie smakowite potrawy. Było pysznie!

W Suradówku w gm. Wielgie zorganizowano Festiwal Smaku, który otrzymał wsparcie ze strony samorządu województwa i powiatu. Wzięły w niej udział Aneta Jędrzejewska, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Maria Kulig, wicestarosta lipnowski. Nie pożałowali grosza również sponsorzy prywatni: Tadeusz Wiewiórski, wójt gminy Wielgie, Ochotnicza Straż Pożarna w Suradówku, Paulina Trokowska, Grzegorz Stupecki i Lech Jankowski.

Idea tej kulinarnej imprezy narodziła się tuż przed wybuchem pandemii. Wówczas to Bożena Staśkowska wpadła na pomysł, by zorganizować festiwal smaku, ale połączyć go z czytaniem poezji. Sama od lat związana jest z Lipnowską Grupą Literacką i chciała podzielić się swoją pasją i połączyć ją z wydarzeniem kulinarnym, by było i coś dla duszy, i coś dla ciała.

- Myślę, że nasza impreza wpisała się na stałe do kalendarza wydarzeń w naszej miejscowości – podsumowuje Bożena Staśkowska. – Było bardzo miło, bo nie tylko była okazja do skosztowania pysznych potraw i ciast oraz wysłuchania wierszy, ale także do wspólnej zabawy. Do tańca na akordeonie zagrał nam również Jan Manewicz. To był udany wieczór, który spędziliśmy w wesołej atmosferze. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wsparli naszą imprezę. To dzięki nim mogliśmy kupić nagrody dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników kulinarnych zmagań.