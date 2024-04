Wielki transport znowu przejedzie przez Grudziądz. Będą utrudnienia w ruchu, także MZK Grudziądz, 16 kwietnia Piotr Bilski Daniel Dreyer

Do Grudziądza Wisłą przypłynęła trzecia wielkogabarytowa część do budowanej elektrowni. Tym razem jest to generator. Gdy będzie wieziony na teren budowy, na terenie Grudziądza będą utrudnienia w ruchu samochodów, a także komunikacji MZK Grudziądz.