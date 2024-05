Woda gazowana - kto nie powinien jej pić? Tym osobom woda gazowana może zaszkodzić [27.05.2024 r.] Agnieszka Kasperek

Woda gazowana to po prostu woda, tyle że nasycona dwutlenkiem węgla. Czy jednak bąbelki w wodzie mają niekorzystny wpływ na nasze zdrowie? Zobacz, kto nie powinien pić wody gazowanej.

Woda to napój życia. Bez wody nie ma życia. Człowiek w około 78 procentach składa się z wody. Wodę pijemy, by ugasić pragnienie, by odpowiednio nawodnić organizm, używamy jej do przygotowania posiłków, zup, napojów jak kawa czy herbata. Szacuje się, że rocznie na świecie zużywane jest około 400 miliardów litrów wody pitnej butelkowanej. Również woda gazowana ma wielu zwolenników. Ale czy jest zdrowa? Kto nie powinien pić wody gazowanej? Zobacz teraz, komu szkodzi woda gazowana.