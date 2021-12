Wyższa pensja wójt gminy Lubanie. Ale najniższa z możliwych. I bez podwyżek diet dla radnych

Jak już informowaliśmy, nowe wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zostały narzucone przez zmienioną ustawę o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska. Rady miast i gmin nie mają wyboru - muszą ustalić nowe pobory wójtom, burmistrzom, prezydentom miast. W gminach do 15 tys. mieszkańców najniższe wynagrodzenie wójta to 15 tys. 570 złotych brutto. I takie wynagrodzenie, zgodnie ze swoim wnioskiem, otrzymała wójt Larysa Krzyżańska. - Nie jest to dobry czas na podwyżki, bo pandemia, bo inflacja - argumentowała wójt. - Ale ustawa obliguje radę do podniesienia moich zarobków. Dlatego proszę o uchwalenie najniższej stawki wynagrodzenia.