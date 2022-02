Z bazy w Bydgoszczy do Gdyni z unijnym błogosławieństwem i kasą? Będzie petycja

Obejrzyj: Toruń. Most drogowy w nowej odsłonie

Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1315/2013 węzeł Bydgoszcz ma status węzła kolejowo-drogowo-lotniczego sieci kompleksowej. „Nowy Bursztynowy Szlak” dąży do uzyskania przez Bydgoszcz statusu węzła sieci bazowej, rozszerzonego również o element portu śródlądowego na Wiśle.

- W naszej opinii są argumenty za tym, aby Bydgoszcz była elementem sieci bazowej TEN-T, dlatego skierujemy w najbliższym czasie petycję do Parlamentu Europejskiego. Obecnie zbieramy podpisy od instytucji i samorządów. Poparcie dla petycji wyraził zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Rada Powiatu Bydgoskiego – informuje nas Łukasz Religa , prezes „Nowego Bursztynowego Szlaku”, który propaguje rozwój transportu intermodalnego, a w szczególności Węzła Logistycznego Bydgoszcz Emilianowo.

- Cieszyć powinno nas uznanie w tym projekcie linii kolejowej nr 201, która łączy Bydgoszcz z portem w Gdyni, za element sieci bazowej TEN-T. Jak wiemy, jest to ważny szlak dla rozwoju Bydgoskiego Węzła Logistycznego, który póki co znajduje się jeszcze w sieci kompleksowej. Niestety Komisja Europejska nadal proponuję Bydgoszcz jako węzeł sieci kompleksowej Łukasz Religa.

TEN-T stawia na kolei i transport wody

Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T to skrót angielski od Trans-European Transport Networks) jest unijnym programem rozwoju sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Zakłada utworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu.

Plany przewidują m.in. przeniesienie do 2030 roku 30 procent drogowego transportu towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu – na tory i wodę, zaś do 2050 roku aż 50 procent.