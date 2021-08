Zaczyna się rok szkolny. Chrońmy delikatne psychiki dzieci - komentuje Karina Obara

Będzie więc reżim sanitarny, ale co z delikatną dziecięcą psychiką, która zapłaciła wysoką cenę za zamknięcie w domu podczas długiego zdalnego nauczania? Moje znajome psycholożki i terapeutki łapią się za głowę – mają wypełnione grafiki aż do grudnia. Pomocy potrzebuje coraz więcej dzieci. W pandemicznym roku 44 proc. nastolatków miało objawy depresji, 3 tys. młodych ludzi napisało przez specjalny formularz wiadomości z prośbą o pomoc, a policja średnio dwa razy dziennie interweniowała, by ocalić życie dziecka lub nastolatka. Zdarzały się takie przypadki, że myśli samobójcze miały już nawet dzieci sześcioletnie. Powód? Jest ich wiele. Izolacja od rówieśników, trudności w szkole, kompleksy, odrzucenie przez grupę, sytuacja domowa. W tych dwóch ostatnich przypadkach w grę wchodzić może drugi najczęściej zgłaszany problem – przemoc. Z danych fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w czasie lockdownu doświadczało jej aż 27 proc. młodych ludzi. 9 proc. z nich nie miało do kogo zwrócić się o pomoc.

