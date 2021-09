Zaległy urlop wypoczynkowy z 2020 roku. Do kiedy trzeba go wykorzystać?

Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat oraz 26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wyłączeniu z tego limitu podlegają 4 dni tzw. urlopu na żądanie. Pracodawca nie powinien zatem zmuszać pracowników do zaplanowania całego przysługującego im w danym roku urlopu wypoczynkowego.

Magdalena Araczewska, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, zaznacza, że zgodnie z art. 161 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

- Co do zasady, pracownik powinien więc wykorzystać urlop do końca roku kalendarzowego, w którym nabył do niego prawo. Jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, to z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten stanie się urlopem zaległym, którego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września - mówi Magdalena Araczewska.