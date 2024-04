Zamienniki masła - lista produktów. Oto najlepsze zamienniki masła do smarowania, pieczenia i gotowania

Tym możesz zastąpić masło

Wiele osób nie wyobraża sobie kanapki bez masła. Masło to także podstawowy składnik wielu przepisów kulinarnych zarówno słodkich, jak i wytrwanych.

Czym zastąpić masło? Oto najlepsze zamienniki masła do smarowania, pieczenia i gotowania

Co wybrać zamiast masła? Wiele zależy od tego, czy masło ma zostać użyte do smarowania, czy do smażenia albo pieczenia.

Czym zastąpić masło? To ważny składnik wielu wypieków, jednak wcale nie oznacza to, że jest niezastąpione w przygotowaniu domowych ciast czy innych przepisów. Smażenie, pieczenie i gotowanie a nawet robienie kanapki bez masła jest całkowicie możliwe dzięki tym łatwym zamiennikom, które prawdopodobnie każdy ma w swojej kuchni. Zebraliśmy najlepsze zamienniki masła. Poznaj je teraz w naszej galerii: