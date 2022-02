Złagodzenie obostrzeń związanych z koronawirusem zmniejszyło liczbę chętnych na testowanie?

- Do ludzi dotarło, że w aptekach jest trudno uzyskać tę usługę - mówi Marcin Piątek, wiceprezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy.

Z wykazu aptek chętnych do testowania wychodzi na to, że łatwiej przystępowały do tej akcji apteki z mniejszych ośrodków, gdzie potencjalni pacjenci mają dalej do punktów wymazowych. - W Bydgoszczy takich punktów jest całkiem dużo, zainteresowani mają w czym wybierać – mówi Marcin Piątek. - W mniejszych miejscowościach jest trudniej. Jeśli mieszkańcy gminy, powiatu mają co najmniej 20 i więcej kilometrów do punktu wymazowego, to możliwość wykonania testu w miejscowej aptece jest ważna.

- Niedawno sprawdzałem wykaz aptek uczestniczących w testowaniu i nie znalazłem na liście żadnej bydgoskiej apteki, która początkowo była zapisana do akcji wymazowej. Temat stoi - przyznaje Marcin Piątek.

Pracownicy aptek przypominają, że ogólnokrajowa średnia liczby farmaceutów na jedną aptekę to 1,7-1,8 etatu. Dlatego nie w każdej aptece i nie każdy farmaceuta ma możliwość pracy po godzinach, by wykonać dodatkowe czynności. Uruchomienie testowania po prostu wyłącza jednego pracownika z grafiku.