Żłobek w Lubaniu ( pow. włocławski) szykuje się do otwarcia. Ile rodzice zapłacą za pobyt dziecka?

Dobiegają końca prace adaptacyjne związane z otwarciem żłobka w Lubaniu. Placówka ma przyjąć maluchy na początku przyszłego roku, jeszcze w styczniu. Na ostatniej sesji radni zaś ustalili wysokość opłaty za pobyt dziecka w tej placówce. Z wyliczeń Urzędu Gminy w Lubaniu wynika, że pobyt dziecka w żłobku będzie kosztować około 3 tysiące 800 złotych. Ile zapłacą rodzice? Opłata ta ma wynieść 800 złotych. Władze gminy wzięły bowiem pod uwagę to, że rodzice otrzymają dodatkowe pieniądze na drugie dziecko w rodzinie - w wieku od roku do trzech lat - 12 tysięcy złotych rozłożone na dwa lata plus 500 złotych na każde dziecko.

Co z resztą kosztów utrzymania? - Pozostałe 3 tysiące złotych do utrzymania dziecka w żłobku w Lubaniu dołoży samorząd - powiedziała nam wójt Larysa Krzyżańska. Wiadomo też, ile zapłacą rodzice za wyżywienie malucha w tej placówce. Będzie to 12 złotych dziennie.