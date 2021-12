Została nam tylko sikawka - bieżącą sytuacje komentuje Adam Willma

Czytam sobie właśnie artykuł o tym, że w Mierzynku funkcjonuje strażacka izba pamięci. Mają tam m.in. dokument z czasów carskich i nadpalony hełm strażacki po strażaku, który zginął, ratując dziecko. Newsy o strażakach czytam pilnie, po tym, jak w czasach dzieciństwa, po lekturze „Jak Wojtek został strażakiem”, życiowe wybory wydały mi się jasne i oczywiste. Złośliwy los sprawił, że strażakiem nie zostałem, ale ogień pozostał moim żywiołem (choć żona uparcie twierdzi, że po heroizmie Wojtka pozostała mi tylko sikawka).

Nawiasem mówiąc, autor „Wojtka”, Czesław Janczarski, to był prawdziwy guru dziecięcej wyobraźni w dobie PRL-u. To on stworzył dwutygodnik „Miś” i cykl o Misiu Uszatku, a na dodatek spłodził syna Jacka, który to z kolei podarował światu „Pana Sułka” i „Rodzinę Poszepszyńskich” (wspólnie z Maciejem Zembatym).