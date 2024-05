ZUS wstrzymuje wypłaty chorobowego. Trwają kontrole "lewych" zwolnień lekarskich [10.05.2024]

Zwolnienie lekarskie L4 - trwają kontrole ZUS-u

Tak przebiegają kontrole "lewych" zwolnień lekarskich. Mamy najnowsze dane

Kontrole zwolnień lekarskich L4. ZUS cofa chorobowe

Posłanka Elżbieta Burkiewicz (PL2050) pytała, dlaczego kontroli zwolnień jest tak mało, a Marcelina Zawisza (Lewica Razem) dopytywała, czy ministerstwo prowadzi prace na temat wprowadzenia stuprocentowo płatnego L4, (obecnie 80 proc. wynagrodzenia), gdyż mniej zarabiających Polaków nie stać na to branie zwolnień, więc "chodzą do pracy i zarażają".

Mariusz Kubzdyl dodał, że w Polsce jest 179 289 lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów, mających prawo do wystawiania zwolnień, a w ub. r. ZUS wydał 148 decyzji cofających to uprawnienie.

Gajewski zapowiedział, że razem z ZUS kończą przygotowywać projekt ustawy dotyczącej "kompleksowej reformy orzecznictwa lekarskiego w ZUS", która "zwiększy możliwości pozyskiwania kadry orzeczniczej lekarzy", a jednocześnie "dzięki zaproponowanym rozwiązaniom organizacyjnym i proceduralnym zmniejszy zapotrzebowanie Zakładu na lekarzy orzeczników", więc będzie można ich "bardziej optymalnie angażować do kontroli prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy z powodu choroby" – stwierdził sekretarz MRPiPS. Dodał, że "to jest na tyle zaawansowany projekt, że w tym miesiącu chcę składać wniosek jego o wpis do wykazu rządowych prac legislacyjnych i programowych".

Odnosząc się do pytania o to, kiedy będzie zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. uposażenia, Gajewski zauważył, że "to rozwiązanie jest elementem umowy koalicyjnej", więc resort nad nim pracuje, ale "jest to reforma bardzo złożona" i musi uwzględniać "wszelkie ryzyka, które mogą pojawić". Wyjaśnił, że to ryzyko to m.in. zwiększenie wolumenu zwolnień lekarskich i obawa o pojawienia się tzw. zmów między pracodawcami a pracownikami.

mm / PAP