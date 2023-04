Anwil Włocławek jest o krok od historycznego osiągnięcia. FIBA Europe Cup na wyciągnięcie ręki

Do tej pory żaden polski zespół koszykarski nie wywalczył trofeum na Starym Kontynencie. Może nim być Anwil, który rozegrał świetne zawody w środowy wieczór, pokonując wyżej notowany i mający dużo większy budżet Cholet Basket 81:77.

Włocławianie świetnie zaczęli mecz od prowadzenia 11:2, ale mieli coraz większe problemy z powstrzymywanie zespołowo grających rywali. Dopiero po przerwie złapali swój rytm, odzyskali prowadzenie i nie oddali go do końca.

- W drugiej połowie gra się już z bagażem doświadczenia z pierwszej połowy - stwierdził Przemysław Frasunkiewcz, trener Anwilu, cytowany przez PAP. - Ktoś nie trafił trzech rzutów, ktoś kogoś uderzył itd. Zaczyna dochodzić gra mentalna i często druga połowa jest całkiem inna. Część błędów w pierwsze połowie wynika ze stresu. Po przerwie ochłonęliśmy. Zaczęliśmy robić to, co mieliśmy od początku. Nasza szersza rotacja to nasz atut - dodał szkoleniowiec.