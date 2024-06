Apator Toruń z formą w lesie. Piotr Baron mówi o sprzęcie, ale problemów jest znacznie więcej

Druga kwestia jest już nieśmiertelna w Toruniu - tor. Najlepszy mecz w sezonie Apator odjechał na dość przyczepnej, jak na Motoarenę, nawierzchni i rozjechał Betard Wrocław. Kolejne dwa mecze to już beton. O ile taki sposób przygotowania toru na mecz z Falubazem wynikał z określonych warunków atmosferycznych, to w zasadzie nie wiadomo, jaka była koncepcja na ostatni mecz ze Stalą.

Efekt? Od pierwszego biegu żużlowcy Apatora sprawiali wrażenie kompletnie zagubionych. To już nie była kwestia źle dopasowanych silników, ale fatalnych wyborów ścieżek do jazdy. Pod tym względem Oskar Fajfer był profesorem przy Patryku Dudku, a potem nawet Emilu Sajfutdinowie.

Piotr Baron o braku rezerwy taktycznej dla Przedpełskiego. - Rozważałem taką zmianę, ten układ pół mógł mu pasować, ale też myślałem o Wiktorze, który wcześniej zmieniał ustawienia w motorze i wydawało się, że poszedł w dobrą stronę. To jest właśnie tak, że jak sprzętowo coś nie pasuje, to ciężko obrać właściwe ścieżki na torze.

W tej sytuacji trzeba mieć czterech seniorów na poziomie 10 punktów, żeby marzyć o zwycięstwach, a to w ostatnich występach "Aniołów" rzadkość. Patryk Dudek i Paweł Przedpełski to loteria, Wiktor Lampart swoje zadania w zasadzie spełnia, ale liderem zespołu nigdy nie będzie.

Czy Apator Toruń może sensacyjne wypaść z play off? Na razie nie ma co bić na alarm, ale też powoli trzeba taki wariant wziąć pod uwagę. Na aktualności straciła opinia Przemysława Termińskiego, który niegdyś, na pytanie o słabe wyjazdy Apatora, wypalił, że do medalu wystarczy wygrywać wysoko u siebie. Racja, Apator przed rokiem wykorzystał do perfekcji kulawy regulamin, ale problem w tym, że teraz torunianie stracili nawet atut własnego toru.

Na dziś Apator ma widoki na bonusy jedynie w dwumeczach z ZOOLeszcz GKM, Betardem Wrocław i Unią Leszno. Jeżeli nic się nie zmieni, to drużyna w rundzie rewanżowej może uzbierać ledwie 7 punktów i to licząc wygraną w trudnym domowym meczu z Włókniarzem. To raczej wystarczy do play off, ale może skazać zespół na pierwszą rundę z Motorem Lublin.