Arriva wróci 12 grudnia na tory województwa? Okaże się dziś wieczorem. Negocjacje trwają

Przypomnijmy, że wcześniejsze negocjacje między zarządem województwa a przewoźnikami, którzy złożyli swoje oferty, zakończyły się wyborem firmy Polregio. To ona miała od 12 grudnia 2021, gdy w życie wchodzi nowy rozkład jazdy pociągów, obsługiwać przewozy na liniach zelektryfikowanych oraz spalinowych (bez trakcji elektrycznej). Umowa miała obowiązywać do 10 grudnia 2022 roku. Polregio zadeklarowała gotowość przejęcia 130 pracowników Arrivy.

Jak wyjaśnił dziś rano dziennikarzom Piotr Całbecki - organizację przewozów przewidziano w tzw. trybie zakłócenia, co oznacza pociągi będą obsługiwały pasażerów od 12 grudnia do końca 2022 roku, a nie jak to planowano wcześniej do końca 2030 roku.