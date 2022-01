Podróż koleją z Włocławka do stolicy będzie trwała krócej. CPK: Ruszyły prace przygotowawcze dla odcinka Kolei Dużych Prędkości

Szybciej dojedziemy z Włocławka do Warszawy

Przejazd z Włocławka do Warszawy ma skrócić się do 1 godziny i 5 minut (obecnie to ok. 2 godziny), natomiast na trasie Płock-Warszawa, do 45 minut (obecnie ok. 3 godz.). Przejazd do Portu Solidarność (po wybudowaniu „szprychy” nr 1) z Włocławka zajmie 50 minut, a z Płocka - 30.