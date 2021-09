Bydgoskie koszykarki awansowały do rozgrywek grupowych EuroCup

Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz - Eleftheria Moschatou 74:61 (18:13, 11:16, 27:16, 18:16)

BASKET 25: Michałek 14 (4), Miskiniene 14, 14 zb., Houser 9 (1), Stankiewicz 8, Fontaine 4 oraz W. Sobiech 7 (1), Zmierczak 6, Zasada 5 (1), R. Sobiech 3 (1), Poboży 2, Świątkowska 2, Szajtauer 0

Polskie Przetwory Basket 25 awansował do fazy grupowej EuroCup. Po 9-punktowym zwycięstwie w Atanach bydgoskie koszykarki przypieczętowały awans we własnej hali. Tylko do przerwy przyjezdne mogły liczyć na sukces, głównie dzięki Dejza Ujagar James, autorki 14 punktów w 1. połowie. Po przerwie duet Michałek - Miskiniene plus sporo fajnych akcji młodzieży zapewniły bydgoszczankom coraz większą przewagę i spokojne zwycięstwo.

Polskie Przetwory Basket 25 trafią do grupy E z Nadieżdą Orenburg, Olympiakosem Pireusem i Crveną Zvezdą Belgrad. Pierwszy mecz na wyjeździe 13 października w Grecji.