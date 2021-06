Czy powrót Donalda Tuska, aby ratować PO to dobry pomysł? Oto opinie

Czy powrót Donalda Tuska, aby ratować PO to dobry pomysł? - Na dwoje babka wróżyła – odpowiadają eksperci.

Joanna Modrzyńska, politolożka z UMK w Toruniu zauważa, że od momentu odejścia Donalda Tuska z polityki krajowej jesienią 2014 r. notowania sondażowe i popularność PO stacza się po równi pochyłej. Jak widać, nie sprawdziła się zmiana przewodniczącego z Grzegorza Schetyny na Borysa Budkę, więc jeśli PO nie chce zniknąć ze sceny politycznej, to jest to ostatnia chwila na to, żeby coś zmienić. - Powrót Donald Tuska w tym kontekście może się okazać zarówno strzałem w dziesiątkę, jak też strzałem kulą w płot – mówi politolożka. - Wszystko zależy od tego, w jakiej roli chciałby powrócić były premier na polską scenę polityczną. Warto przypomnieć badania zlecone przez Donalda Tuska jesienią 2019 r., które miały pokazać jego szanse w wyborach prezydenckich, a które dowiodły, że były prezydent posiada bardzo duży elektorat negatywny. Wyborcy w Polsce ciągle częściej kierują się emocjami niż logiką i chłodną kalkulacją, co zapewne przyczyniło się do ostatecznej decyzji Donalda Tuska o niestartowaniu w wyborach. I to nawet pomimo katastrofalnej sytuacji PO, która w tej chwili nie jest już nawet „główną partią opozycyjną”. Dodatkowo należy pamiętać, że stwierdzenie „wina Tuska”, do którego tak często odnosi się Zjednoczona Prawica, ma znaczenie przede wszystkim dla starszego elektoratu.

Zdaniem Joanny Modrzyńskiej najbardziej zadowoloną osobą z powrotu byłego premiera do polityki może być Jarosław Kaczyński, dla którego byłby to powrót do sprawdzonych rozwiązań polegających na nieustannej polaryzacji na linii Tusk-Kaczyński. Jarosław Kaczyński nieoficjalnie szuka swojego następcy. Z kolei Donald Tusk jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej ma przed sobą jeszcze co najmniej kilka, a nawet kilkanaście lat na tym stanowisku (jeden z poprzednich przewodniczących EPP sprawował swoją funkcję przez ponad 2 dekady), ciągle jest najdłużej sprawującym swoją funkcję premierem w III RP, ma za sobą 2 kadencję jako przewodniczący Rady Europejskiej. Trochę trudno będzie mu to wszystko zaryzykować i położyć na szali w tak niepewnej sytuacji. Poza tym to jest już trochę inna Polska niż ta, z której Donald Tusk wyjeżdżał w 2014 r. Nawet Aleksandrowi Kwaśniewskiemu nie udał się powrót do wielkiej polityki po zakończeniu prezydentury.

- Powrót w roli zaangażowanego doradcy mógłby być dla PO ostatnią deską ratunku, jednak powinna ona postawić na kogoś nowego i świeżego, tak jak Jarosław Kaczyński postawił kiedyś na szerzej nieznanego Andrzeja Dudę, który nie był obciążony negatywnym bagażem z czasów bezpośredniej walki PO-PiS – dodaje dr Modrzyńska. Jarosław Wojtas, politolog z WSB w Toruniu uważa za to, że powrót Donalda Tuska do krajowej polityki byłby bardzo interesujący. W PO były premier jest kojarzony z największymi sukcesami, władzą i wynikającymi z niej profitami. Jest on politykiem europejskiego formatu, z licznymi kontaktami, sympatią mediów, dużą rozpoznawalnością. Może skonsolidować Platformę i obudzić nadzieję partyjnego aparatu na przywrócenie status quo ante. Nie pozbyli się obaw przed powrotem Tuska - Donald Tusk jako premier z początku jawił się jako twardy neoliberał, kiedy jednak polityka austerity zawiodła, potrafił za Leszkiem Kołakowskim przyznać, że poczuł się liberalno-konserwatywnym socjalistą – mówi politolog. - Ta zdolność wydaje się być całkowicie obca obecnym władzom PO, które zamiast łączyć, atakują potencjalnych koalicjantów szukając wroga w obozie opozycji. Kolejnym dowodem na wagę gatunkową byłego premiera jest częstotliwość, z jaką pojawia się w wypowiedziach polityków obozu władzy, którzy do dziś nie pozbyli się obaw przed jego powrotem. Ale największe sukcesy Donalda Tuska miały miejsce w zupełnie innych okolicznościach, zanim politolodzy przekwalifikowali się na spawaczy, a gigantyczna redystrybucja środków publicznych upodmiotowiła miliony nowych konsumentów. Aby historia nie powtórzyła się jako farsa, Donald Tusk musi sobie odpowiedzieć na wiele pytań, w tym o to, czy naprawdę chce po raz drugi zostać Napoleonem obozu opozycji.

Dr Tomasz Markiewka - filozof z UMK twierdzi jednak, że PO jest zapatrzona w Polskę sprzed kilku lat – sprzed dojścia PiS do władzy. Pomysł powrotu Donalda Tuska to kwintesencja tej postawy. - To jak powiedzenie wyborcom: Pamiętacie, jak kiedyś było pięknie, w czasach, gdy urząd premiera sprawował Tusk? Tylko że od tego czasu zmieniła się zarówno Polska, jak i świat – zauważa dr Markiewka. - I trzeba się umieć odnaleźć w tej nowej sytuacji, a nie powtarzać w kółko zaklęcia sprzed lat i liczyć na to, że wskoczmy do wehikułu czasu. Ten pomysł nie wypali i tylko niepotrzebnie odciąga uwagę zarówno polityków, jak i elektoratu Platformy od podstawowego pytania: jaką wizję Polski na najbliższe lata ma ta partia w epoce pandemii i kryzysu klimatycznego?