FIBA Europe Cup: Gaziantep - Anwil Włocławek. Wielki wyczyn i awans do półfinału

Po przegraniu pierwszego meczu we Włocławku zaledwie 84:85 Anwil nie stał na straconej pozycji w rewanżu. Jednak to zespół z Turcji był faworytem do awansu.

Po przerwie podopieczni Przemysława Frasunkiewicza grali bardzo mądrze. Długo konstruowali akcje wykorzystując czas praktycznie do końca. Wszystko dlatego, by nie narażać się na kontry i stratę łatwych punktów. Grali też zespołowo, dzieląc się piłką. Rywale zaczęli trafiać z dystansu i przewaga spadła do czterech punktów. To podziałało mobilizująco na Anwil. Dwie trójki trafił Petrasek i przewaga znowu wzrosła do 15 "oczek".